Il Santos acquista Dodò e il coordinatore sportivo Falcao... lo scambia per quello della Fiorentina - VIDEO

Una vera e propria gaffe che coinvolge anche la Fiorentina quella capitata a Falcao, coordinatore sportivo del club brasiliano del Santos. Durante una conferenza stampa, infatti, il dirigente ha risposto a una domanda su Dodò… parlando del Dodò sbagliato. In questi giorno Dodò Pires Ribeiro, classe 1992 che in Italia ha vestito le maglie di Roma, Inter e Sampdoria, è passato al Santos firmando un contratto fino al 2025.

Nel parlarne, tuttavia, Falcao ha detto che il giocatore ha trascorso l'ultima stagione in Italia, scambiandolo palesemente per il Dodò della Fiorentina. Il Dodò del Santos infatti non gioca in Italia ormai dal 2020/2021, stagione in cui oltretutto pur figurando come giocatore della Sampdoria non disputò neanche un minuto. L'anno scorso invece ha vestito la maglia dell'Atletico Mineiro e adesso torna al Santos, dove era già stato in prestito proprio dalla Samp. Con buona pace dell'altro Dodò, pronto invece a vivere un'altra stagione da protagonista con la maglia della Fiorentina.