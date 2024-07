Moise Kean sta per diventare ufficialmente un nuovo attaccante della Fiorentina. Intanto il Corriere Fiorentino ha intervistato per parlare di lui, Renato Biasi, ex portiere del Torino e responsabile del settore giovanile dell’Asti, dove il giocatore ha mosso i suoi primi passi in campo.

“Lo misi a giocare coi ragazzi più grandi”

“Moise non aveva ancora l’età per essere tesserato - ha detto Biasi - ma alla fine lo inserii comunque nella squadra del ‘98, perché era quello il suo livello: segnava 4 gol a partita. Dopo pochi mesi chiamai Silvano Benedetti, mio ex compagno di squadra al Torino e responsabile della scuola calcio granata, e gli segnalai Moise: e così, nel febbraio del 2010, il Torino decise di tesserarlo”.

“Firenze gli può far bene a patto che…”

Poi ha aggiunto: “Sono convinto che Firenze gli possa far bene. Serve la fiducia dell’allenatore, della società, dell’ambiente: se così avverrà, sono convinto potrà far bene. Deve trovare quel ritmo partita che in carriera ha, solo raramente, avuto. La porta l’ha sempre vista, ma per me può giocare anche da esterno”.