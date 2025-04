Illuminante prova quella di Nicolò Fagioli ieri sera contro il Milan, in un palcoscenico importante e a dare continuità a una serie davvero esaltante di prestazioni. La Gazzetta dello Sport lo celebra in lungo e in largo, nelle pagelle di Andrea Ramazzotti: “Il lancio sul 2-0 è da applausi. Idem il passaggio per il 3-2 annullato a Dodo. Concreto e attento: disegna calcio. Spalletti non si dimentichi di lui a giugno”.

Già, perché a giugno l'Italia si giocherà subito una fetta importante di qualificazione ai prossimi Mondiali, con le sfide a Norvegia e Moldavia. Spalletti di lui non si era dimenticato neanche a giugno dell'anno scorso, quando decise di portarlo all'Europeo dopo una stagione saltata quasi per intero.