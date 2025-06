Non c'è fretta per il rinnovo di Mandragora, che aspetta la Fiorentina per sedersi al tavolo. Il punto della situazione

Per la Fiorentina che verrà, ma in realtà di vitale importanza anche e soprattutto per l'attualità, Rolando Mandragora rappresenta una pedina importante. Il centrocampista viola ha nettamente migliorato il proprio rendimento ed è probabilmente nel miglior momento della sua carriera. Adesso la sua situazione contrattuale merita riflessioni: è legato alla Fiorentina fino al 2026 con opzione per un altro anno. Che fare?

La Repubblica di Firenze fa il punto. Mandragora aspetta la Fiorentina, sarebbe contentissimo di ricevere l'invito a sedersi al tavolo per discutere di un prolungamento. Il club viola, dal canto suo, dichiara la propria volontà di farlo nelle prossime settimane, ma non c'è alcuna fretta. Riconosciuta la stagione svolta dal numero 8, ciò non cambia comunque la posizione della dirigenza.