Mandragora dà priorità alla Fiorentina, ma in assenza di segnali è pronto a guardarsi intorno. Intanto qualche big...

In questa prima fase di mercato per la dirigenza viola le riflessioni più urgenti riguardano i riscatti dei prestiti e, soprattutto, i rinnovi di contratto, che spesso in passato hanno creato situazioni spinose all'interno della Fiorentina.

La questione rinnovo

Uno dei rinnovi che tiene banco in casa Fiorentina è quello di Rolando Mandragora. Il centrocampista viola ha un contratto in essere fino a giugno 2026, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno in caso di raggiungimento di un numero prestabilito di presenze. Mandragora è reduce dalla migliore stagione disputata nella sua esperienza con la Fiorentina e si attende una mossa da parte della società per il rinnovo del contratto.

Le priorità del centrocampista

Il giocatore si trova benissimo a Firenze, che in questo momento è in cima alla lista delle sue priorità. Tuttavia, dopo l'ottima stagione che ha disputato, il classe '97 può già vantare il gradimento di alcuni club di prima fascia, quindi non è da escludere, soprattutto in assenza di segnali chiari della società viola, che prima o poi si guardi intorno in cerca di una nuova sistemazione.