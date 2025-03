Rampulla: "Un club come la Juventus non può perdere la dignità in questo modo. Fagioli? Dato via per prendere un Kelly qualunque"

Michelangelo Rampulla, vecchia conoscenza fra i pali della Juventus, ha commentato il grave KO della sua ex squadra a TMW Radio. Nel corso dell'intervista, ha analizzato però anche il percorso di Nicolò Fagioli, già fondamentale per la Fiorentina di Palladino.

“Motta fa il protagonista…”

“Perché Thiago Motta deve fare il protagonista? Serve trovare una squadra solida, un undici stabile e l'allenatore non può sbagliare certe decisioni. Anche la dirigenza ha fatto acquisti errati nel mercato, come con la cessione di Fagioli…”.

Su Fagioli

"Parlo di un calciatore vero, che sa i tempi di gioco e vede le trame. Non si può dare via per prendere un Kelly qualunque. La Juve avevi anche Miretti… Magari non si vincerà subito con i giovani ma facendoli crescere si può far capire l'importanza della maglia bianconera".

Questa Juve può arrivare comunque in Champions?

"Serve una scossa ai giocatori. Fossi il direttore sportivo direi al tecnico che non può svalutare certi campioni e deve farli giocare titolari, Motta non può continuare a cambiare sempre formazione. Sono sempre stato contrario all'allontanamento degli allenatori, ma non si può vedere una cosa del genere. Puoi perdere 3-0, ma non senza reagire. Si può perdere, ma va mantenuta la dignità".