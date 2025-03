Esordio con tris di gol alla Stella Rossa per la Fiorentina al Torneo di Viareggio: la squadra di Capparella dilaga nel secondo tempo

Esordio per la Fiorentina nella 75esima edizione del Torneo di Viareggio, tra le mura amiche del Viola Park, scenario in cui la formazione gigliata giocherà tutte le tre gare del girone eliminatorio della competizione. La squadra guidata da mister Marco Capparella, sotto lo sguardo vigile anche di Daniele Galloppa, tecnico della Primavera, ha vinto 3-0 contro i serbi della Stella Rossa.

La Fiorentina fa la gara nel primo tempo, ma non trova il gol

Primo tempo piuttosto avaro di occasioni, la Fiorentina domina la gara ma riesce a pungere poco la porta difesa dal portiere Mladinovic. Occasione al 29': scarico di Kone, in prestito per il Viareggio dalla Vigor Senigallia, per Atzeni, tiro di poco alto. Al 33’ Evangelista scambia con Sadotti e Angiolini e poi va al tiro al volo col sinistro, pregevole la giocata ma palla alta. Infine, al 46' è ancora Atzeni ad essere pericoloso: il centrocampista viola si mette in proprio e salta come birilli tre giocatori, poi incrocia il destro ma lo fa in maniera troppo debole, permettendo la parata del portiere avversario.

I viola la sbloccano e dilagano della ripresa

Ottima risposta di Dolfi al 51', sul destro di Topalovic, improvviso e da poco fuori dall'area di rigore viola: rapidissimo a distendersi e parare il portiere viola. Al 54' conclusione di poco alta di Batignani, poi al 56' è Evangelista a sbloccare la sfida, segnando con un bel fendente mancino dal limite dell'area di rigore che trafigge Mladinovic. Poderosa cavalcata di Sadotti al 74, il centrale viola penetra fino all'area di rigore serba e offre al centro per Kone che controlla e spara un destro perfetto che viene salvato sulla riga da un difensore serbo. Raddoppio viola al 78': entrato da nemmeno 30 secondi Colaciuri, classe 2008 e più giovane tra le fila gigliate, segna al volo sfruttando un lancio lungo di Bonanno e sorprendendo il portiere serbo, autore di un'uscita a dir poco improvvida. Tris viola all'87': Sardilli segna da pochi passi sul perfetto assist di Bonanno, autore di un'azione personale stupenda. Al 91' Sardilli viene abbattuto in area Stella Rossa dal portiere serbo Mladinovic sull'assist di Puzzoli, l'arbitro però non concede inspiegabilmente il rigore alla Fiorentina.

Fiorentina-Stella Rossa 3-0

Marcatori: 56' Evangelista, 78' Colaciuri, 87' Sardilli

La formazione della Fiorentina:

(4-2-3-1): Dolfi; Turnone, Sadotti, Batignani (83' Biagioni), Sturli (53' Puzzoli); Atzeni (77' Sardilli), Bonanno (C); Evangelista (83' Masoni), Pisani (83' Guidorizzi), Kone (83' Di Pierdomenico); Angiolini (77' Colaciuri).