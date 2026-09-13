Un'estate surreale pesa sulle spalle di Dodô, che rimane dentro il progetto viola fino a quando...

Prima della gara del Penzo si era diffusa la voce che Dodò sarebbe stato spedito addirittura in tribuna; invece no, non siamo a questo punto, almeno per adesso. Il brasiliano è ancora nel progetto sportivo viola e ci rimarrà fino a quando avrà un contratto con la società viola (scadenza a giugno).

Estate surreale

Lo scrive il Corriere dello Sport che sottolinea come, sulle scelte e le valutazioni del club, pesi un'estate surreale, passata ad aspettare un'offerta che alla fine non è mai arrivata. Già da fine maggio era parsa chiara la volontà del giocatore, ovvero quella di chiudere l'esperienza alla Fiorentina e provare a salire di livello. Solo che ai cancelli del Viola Park non si è presentato nessun club appetibile per lui.

Una carta in più

Nel frattempo la Fiorentina si è mobilitata per rinforzare la fascia destra, ha preso Jimenez e Joao Mario e quindi Dodo è finito in fondo alle gerarchie. Adesso la palla passa a Vanoli, che avrà anche la sua carta in mano per la destra.