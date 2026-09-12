Pur senza Milenkovic (e l'acquisto di Dodo), il Nottingham vince in casa di Unai Emery

In estate poteva ricomporsi una metà della difesa dell'ultima Fiorentina targata Italiano, con Dodo che è stato inseguito a lungo dal Nottingham Forest: il brasiliano alla fine ha rifiutato tutte le destinazioni, come già detto, mirando alla scadenza del contratto. Il club inglese oggi era privo anche di Milenkovic ma nonostante ciò è andato a vincere al Villa Park, in casa dell'Aston Villa di Unai Emery.

La gara è stata aperta da Delap, attaccante accostato anche al club viola in estate, in apertura di ripresa, quindi il pareggio di Alysson e poi il gol di Igor Jesus al 90'. Per il Nottingham di Glasner è la prima vittoria in questa edizione della Premier.