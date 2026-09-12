Dodô: il rifiuto all'Olympiakos e nessuna voglia di rinnovo. L'esclusione di Paratici e la speranza di cessione invernale

Ci ha provato un po' per tutta l'estate Fabio Paratici a venderlo ma l'unica reale trattativa per Dodô è stata quella con l'Olympiakos: con i greci un'intesa di massima era stata raggiunta ma il brasiliano ha rifiutato la destinazione, facendo saltare i piani viola. Lo specifica sui propri social l'esperto Matteo Moretto, che precisa come di rinnovo ormai non se ne parli più, con l'esterno classe '98 che di prolungare non ha nessuna voglia ed aspetta semmai la scadenza naturale del contratto, in programma a fine stagione.

L'esclusione di Paratici

L'indicazione in ottica formazione l'ha lanciata direttamente Paratici ieri: Dodô fuori a Venezia, ma non solo. Il brasiliano è completamente fuori dal progetto e Vanoli non ha avuto problemi ad adeguarsi, potendo contare su altri due interpreti da quella parte. Le prospettive lasciano alla Fiorentina solo una finestra per potersi liberare economicamente di lui ed è quella di gennaio, dove si cercherà una soluzione che possa accontentarlo, così da non perderlo a parametro zero. Possibilità che rimane concreta a questo punto.