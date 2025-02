Amoruso: "Non sono entusiasta di questo mercato, manca ancora molto. Zaniolo è il giocatore perfetto per Firenze, su Ndour e Fagioli..."

Lorenzo Amoruso ha commentato queste ultime ore di mercato in casa Fiorentina al PentaSport di Radio Bruno. Queste le parole dell'ex viola.

“Ci sono situazioni di mercato abbastanza ovvie che riguardano la rosa della Fiorentina, ma per ora non sono molto entusiasta: Folorunsho va bene, di Marì capiremo l'apporto che può dare alla squadra, a centrocampo sicuramente c'è da capire la funzionalità di giocatori come Richardson che ancora si deve adattare al calcio italiano, e manca ancora un vice-Kean"

“Zaniolo? Prototipo di giocatore giusto, da capire se avrà continuità, forza e voglia di quando era all'apice della sua forma. Firenze può essere il posto giusto per lui: la Fiorentina non ha un giocatore come lui, ha delle caratteristiche perfette per il modulo. Io lo vedo come uno che privilegia giocare sull'esterno, ma spazia tanto in campo: orientativamente lo vedo più sulla destra: ha l'assist, il dribbling, il tiro in porta, ma Palladino dovrà metterlo in condizioni di poter essere determinante e ritagliargli la posizione giusta. Problemi fisici? Sì, ne ha avuti, ma io vedo un giocatore evoluto rispetto al passato, sennò credo che non sarebbe potuto rimanere a certi livelli: starà a lui dimostrare di meritare il posto”

“Su Fagioli non capisco bene l'acquisto, in quel ruolo hai già Adli e Cataldi che magari ha meno qualità ma che sa fare quel ruolo. Penso servirebbe un centrocampista con le caratteristiche alla Richardson, che si butta dentro e cerca il tiro: il top per me in questo ruolo è McTominay. Ndour è più incontrista sicuramente, ma non lo vedo tra i titolarissimi, con quello che hai già hai qualità a sufficienza: sono due giocatori che non aumentano il livello a centrocampo, come invece farebbe Frendrup"

“Comuzzo? Abbiamo già avuto questo tipo di esperienza in passato, tra Bernardeschi, Chiesa, Vlahovic… La Fiorentina non può permettersi di trattenere certi giocatori, il ragazzo sta tenendo un livello altissimo anche se ha giocato ancora poco, ma se certi club ti cercano significa che sei pronto. 40 milioni per un difensore coi margini di miglioramento suoi mi sembrano giusti, ma andrebbero riutilizzati subito sul mercato, servirebbe il colpo da 90 pronto. Mi auguro ci siano idee chiare”