"C'è Dio in tutto questo" - Kouamé brama la gloria in patria in vista della semifinale

Anche se in pochi qui vorranno ammetterlo, ma Christian Kouamé sta maledettamente mancando alla Fiorentina di Italiano. Non solo da quando non c'è più lui, i Viola non hanno mai vinto (tranne che ai rigori), ma lo stesso attacco ne ha risentito enormemente. In Coppa d'Africa, però, l'attaccante gigliato sta vivendo un sogno: dopo aver strappato la vittoria sul Mali al minuto 120', adesso la sua Nazionale sembra la prescelta per la vittoria finale.

Il prossimo impegno si chiama Repubblica Democratica del Congo, una delle (tante) rivelazione di questa competizione. Mercoledì sera Christian non sarà in campo, perché squalificato, ma tiferà forte dagli spalti che la sua Cote d'Ivoire possa raggiungere Abidjan, la sede della finale (fra la vincente di Nigeria-Sudafrica). Nel frattempo, Kouamé ha voluto celebrare la sacralità del momento sui social: “C'è Dio in tutto questo”, a corredo di una carrellata di fotografie che lo ritraggono impegnato nel Continente Nero.