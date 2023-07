Bianco: "Bonaventura giocatore top, da lui c'è soltanto da imparare. Nesta mi ha convinto a scegliere la Reggiana"

Il centrocampista Alessandro Bianco, passato in prestito dalla Fiorentina alla Reggiana in Serie B nei giorni scorsi, ha parlato della sua nuova esperienza in seguito al primo test amichevole a Toano: “Con la società ci siamo sentiti un paio di settimane fa e abbiamo discusso e cercato soluzione. Mi è piaciuta la chiamata del mister Nesta. Mi ha convinto a venire qua, sono sicuro che potremo fare bene insieme. Le idee che si mettono in campo avvantaggiano le mie qualità, spero di fare anche io un anno positivo. Ammetto che non mi aspettavo neanche io di avere così tante squadre dietro di me e mi ha fatto piacere. Spero di essere bravo e dimostrarlo in campo quest'anno”

Poi prosegue: “Se scendere dalla Serie A alla Serie B è come fare un passo indietro? Assolutamente no. In passato mi è già capitato di passare dai professionisti ai dilettanti, pertanto ritengo che questo non sia un passo indietro ma un trampolino di lancio per un'eventuale carriera in Serie A”.

E sul fatto di giocare insieme ad un centrocampista esperto come Luca Cigarini afferma: “In campo non ci penso, ma a mente fredda devo dire che posso ritenermi fortunato a poter giocare con lui così come lo sono stato in precedenza con il suo ex compagno Giacomo Bonaventura. Per me sono due giocatori top: da loro c'è solo da imparare a livello umano e come calciatori”.