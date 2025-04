Maxirissa con gli interisti a Piazza Alberti: Tutti assolti i tifosi della Fiorentina

E' finita con un nulla di fatto. Tutti assolti i tifosi della Fiorentina coinvolti nella maxi rissa tra ultras viola e interisti, avvenuta prima del fischio d'inizio della partita disputata al Franchi il 21 settembre 2021. Teatro degli scontri Piazza Alberti, nelle vicinanze dello stadio.

Fatto non sussiste

Per i nove supporter si chiude qui un processo che andava avanti da quasi quattro anni perché il fatto non sussiste. Dei 36 tifosi finiti alla sbarra, tre sono ancora in attesa di giudizio, alcuni hanno aderito alla "Map" (la messa alla prova), per gli altri invece è arrivata ieri l'assoluzione.

Reati contestati

I reati contestati erano quelli di rissa, di lancio e/o utilizzo di strumenti atti ad offendere, travisamento, e del possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazione sportive (fumogeni) che sono stati lanciati contestualmente agli scontri anche per rendere tutti meno riconoscibili.