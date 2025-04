“Salperà il veliero degli ultras”. Spopola il nuovo coro della Curva Fiesole in casa Fiorentina, con le note intonate dai tifosi viola che riecheggiano ormai a ogni gara della squadra di Palladino. E dall'Italia è pronto a salpare un veliero alla volta della Slovenia, destinazione Celje, per la gara di andata valevole per i quarti di finale di Conference League.

Come appreso da Fiorentinanews.com saranno circa 1300 i tifosi della Fiorentina che saranno presenti allo Z'land Stadium di Celje, tutto esaurito per l'occasione. In casa della squadra slovena l'attesa è già tantissima da parecchi giorni. Sul sito del club si legge: “Ora ci siamo per davvero. Abbiamo davanti a noi la partita più importante nella storia del club. Una partita contro un gigante italiano come la Fiorentina. È in preparazione una speciale coreografia dei tifosi a cui parteciperanno i settori Est, Nord e Ovest. Invitiamo i nostri fans a presentarsi allo stadio con almeno un'ora e mezzo di anticipo".