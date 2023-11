Se i centravanti piangono, gli esterni non ridono: un calo generale inesorabile e Sottil si gioca la conferma

Non è solo circostanziato ai due centravanti il problema offensivo della Fiorentina: nell'analisi de La Nazione si parla infatti anche degli esterni, tutti sotto rendimento a eccezione di Gonzalez ovviamente. Da Ikoné e Brekalo che rispetto ai tempi di Lille e Torino offrono un contributo troppo relativo e a intermittenza, passando per Sottil che ha ottenuto l'ennesima estate di fiducia, fin qui quasi sempre tradita. Per lui la sensazione è che si sia giunti a un punto di non ritorno e che, se non già a gennaio, in ottica giugno il classe '99 si giochi davvero la conferma in questi mesi.