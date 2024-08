Gilardino: "Gudmundsson ci deve tanto, senza di noi non sarebbe diventato il giocatore che è oggi. Negli ultimi giorni era infortunato davvero"

Alla vigilia dell'esordio in campionato, domani alle 18.30 in casa contro l'Inter, il tecnico del Genoa ed ex attaccante della Fiorentina Alberto Gilardino ha parlato anche di Albert Gudmundsson: “Lo ringrazio per quello che ha dato alla squadra, ma anche noi gli abbiamo dato tanto. Ha avuto una crescita che non sarebbe stata possibile senza di noi, senza il lavoro di tutti”.

“Nessuna bugia, aveva un problema fisico”

Poi ha aggiunto: “Nell'ultimo periodo non era in gruppo perché aveva un problema all'adduttore, posso garantirvi che non se l'era inventato. Oggi però Gudmundsson è il passato e a me interessa solo il presente, ovvero il Genoa”.