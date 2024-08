La rabbia dei tifosi del Genoa e gli sfottò di quelli della Fiorentina: Le reazioni all'affare Gudmundsson

Il passaggio di Albert Gudmundsson dal Genoa alla Fiorentina ha avuto ripercussioni non soltanto di tipo tecnico ma ha scatenato reazioni opposte nelle tifoserie di queste due squadre.

Rabbia e sfottò

E così sui social troviamo centinaia di messaggi attraverso i quali emerge la rabbia dei sostenitori rossoblu, che hanno visto andare via nel giro di pochi giorni prima Retegui, poi lo stesso Gudmundsson (a fronte di 28 mila abbonamenti sottoscritti) e gli sfottò di quelli viola che ora si ritrovano il giocatore in rosa e pronto a segnare gol importanti per la squadra.

Stati d'animo contrapposti

Due stati d'animo sicuramente contrapposti, destinati a caratterizzare anche le prossime settimane.