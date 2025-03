De La Fuente: "Morale alto, ma vietato rimanere deconcentrate. Ci sono quindici punti in palio, una partita alla volta"

L'allenatore della Fiorentina Femminile Sebastian De La Fuente, in vista della prossima gara contro la Roma valida per la Poule Scudetto, è intervenuto ai canali ufficiali del club viola: “Abbiamo un morale alto dopo due successi di fila, ma non dobbiamo assolutamente deconcentrarci. Ci sono 15 punti in palio, una partita alla volta possiamo avvicinarci alle zone alte. La Roma è una squadra fatta per queste partite”.

“Dobbiamo rimanere compatte, voglio vedere una squadra che fa tanto possesso e che abbia stimoli contro avversarie forti. Questa è la chiave della vittoria contro l'Inter, replichiamo”.