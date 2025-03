La Nazionale Italiana Femminile del ct Andrea Soncin, tra poco piu di una settimana tornerà in campo per giocarsi le sue chance in Nations League. Le ragazze tricolori saranno impegnate venerdì 4 aprile a Solna alle 19 contro la Svezia, e il martedì successivo (8 aprile) a Herning contro la Danimarca.

Una doppia sfida decisiva per il futuro della nazionale italiana in Nations League

Dopo la sconfitta rimediata in casa contro la Danimarca l’Italia, al fine di restare nella Lega A per le qualificazioni europee al Mondiale del 2027, non può piu sbagliare se non vuole pregiudicarsi la corsa ai primi due posti del Gruppo 4 della competizione. Le Azzurre si ritroveranno domenica a Coverciano per l’inizio del ritiro: tre giorni di allenamento nel Centro Tecnico Federale prima del volo per Stoccolma, previsto per il pomeriggio di mercoledì 2 aprile.

Sono tre le gigliate in lista: i dettagli

Il commissario tecnico ha emesso la lista ufficiale delle convocate, che conta ben 29 calciatrici. Della Fiorentina di Sebastian De La Fuente sono state selezionate ben 3 profili, una per ruolo: stiamo parlando del difensore Filangeri, della centrocampista Severini e dell’attaccante Bonfantini. Questa la lista completa:

Portieri: Rachele Baldi (Inter), Camilla Forcinella (Genoa), Laura Giuliani (Milan), Margot Shore (Bologna);

Difensori: Valentina Bergamaschi (Juventus) Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Fiorentina), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Giulia Dragoni (Roma), Manuela Giugliano (Roma), Eleonora Goldoni (Lazio), Eva Schatzer (Juventus), Annamaria Serturini (Inter), Emma Severini (Fiorentina), Flaminia Simonetti (Lazio);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Agnese Bonfantini (Fiorentina), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Lazio).