Roccati: "Carnesecchi e De Gea i migliori portieri della Serie A. La Fiorentina tra i pali ha un futuro radioso: Martinelli e Vannucchi.."

Questo pomeriggio l'ex portiere della Fiorentina Marco Roccati, durante un collegamento a Radio Sportiva, ha avuto modo di analizzare il parco portieri della Serie A, soffermandosi anche sull'attuale portiere gigliato David De Gea.

“Tra i migliori portieri della Serie A ci metto: in termiti di età, tra i piu giovani, ci metto sicuramente Carnesecchi dell'Atalanta, se invece devo parlare in termini di prestazioni probabilmente De Gea della Fiorentina è quello che ha fatto meglio finora ad ora in questa stagione”.

“De Gea? L'anno di stop non lo ha scalfito, anche se iniziare dalla Fiorentina non è come farlo in un top club”

Parlando de numero uno spagnolo ha poi aggiunto: “Se me lo aspettavo cosi dominante dopo l'anno di stop? E' sempre stato considerato un portiere di livello internazionale. Oltretutto è andato a giocare in un club, la Fiorentina, che non è sicuramente tra le prime 20 squadre d'Europa: ha scelto di ripartire a uno dei primi 6 club della Serie A, non in un top club. La sua esperienza e le sue qualità in una realtà come Firenze, nonostante appunto l'anno sabbatico che avrebbe potuto creare problemi a molti, si è rivelata perfetta per lui”.

“Con Martinelli e Vannucchi la Fiorentina ha un futuro radioso”

Da ex osservatore di portieri per le giovanili della Nazionale italiana, ha poi sottolineato il grande lavoro della Fiorentina: “Adesso le nazionali giovanili stanno partorendo tanti nuovi portieri. La Fiorentina ha due grandi portieri, Martinelli e Vannucchi, anche se ne ha molti altri nelle squadre piu giovani. Anche Spezia ed Inter hanno grandi profili, senza dimenticare Pessina del Bologna. Ci sono tanti giovani che si stanno affacciando alle nazionali, facendo esperienza in campo internazionale: al meno dal punto di vista dei portieri in Italia stiamo facendo un gran lavoro”.