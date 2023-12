Pierozzi via dalla Fiorentina? Una pretendente dalla Serie B potrebbe defilarsi

Quale futuro per Niccolò Pierozzi? Il laterale della Fiorentina, classe 2001, non sta trovando spazio con Italiano, chiuso da Kayode e dalla sua crescita. L'ex Reggina potrebbe tornare in Serie B, dove nella passata stagione aveva fatto bene. O forse no.

Perché, come riporta Il Secolo XIX, lo Spezia starebbe rivedendo le proprie priorità per il mercato di gennaio. Con la Fiorentina sembra spenta la pista che portava a Pierozzi già la scorsa estate, ma i viola potrebbero offrire altre soluzioni.

Al momento, però, la priorità dei liguri sembra quella di inserire un profilo a sinistra. All'opposto di Pierozzi, che gioca sull'out di destra.