L'attenzione, non solo della Fiorentina per la verità, massima se si parla di attaccanti italiani è su Francesco Pio Esposito, classe 2005 e reduce da un'annata strepitosa allo Spezia dove ha segnato 19 reti, sfiorando la promozione in A. Lui e il fratello Sebastiano, 2002, sono tra i migliori prospetti a livello giovanile ed entrambi in forza all'Inter, impegnata al Mondiale per Club. La Gazzetta dello Sport sottolinea l'interesse viola per entrambi: difficile però che i nerazzurri vogliano andare oltre al prestito per Francesco Pio, che ha appena rinnovato, mentre per l'ex empolese Sebastiano ci sarebbe l'occasione del contratto in scadenza tra un anno. Parliamo in ogni caso di due profili anche un po' diversi, se pur entrambi attaccanti.