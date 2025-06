L'assalto solo rimandato a gennaio e un Fazzini entusiasta di sbarcare a Firenze: la retrocessione ha ammorbidito anche le pretese di Corsi

Se c'è un po' di rammarico ad Empoli è quello di aver avuto a disposizione Fazzini solo per la parte conclusiva dell'ultimo campionato, chiuso con la retrocessione: e dire che il classe 2003 aveva provato a risollevare le sorti azzurre, segnando 4 nell'ultimo mese e mezzo. Nella sua stagione però poteva esserci un trasferimento anche anticipato a gennaio, come ricorda La Gazzetta dello Sport: la stessa Fiorentina, ma soprattutto la Lazio, si erano informate.

Poi la retrocessione ha ammorbidito un po' gli scenari e convinto il presidente Corsi ad abbassare le pretese, per la felicità dello stesso Fazzini che ha spinto con entusiasmo per sbarcare a Firenze. Un colpo da 10 milioni a giugno, in deciso anticipo rispetto alle mosse della scorsa estate.