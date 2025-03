I riscatti costano 90 milioni in casa Fiorentina, ma qualcuno ha già convinto. Fagioli e Gosens, ecco le condizioni per rimanere a Firenze

Questa mattina la Gazzetta dello Sport si concentra sui giocatori in prestito alla Fiorentina, con i riscatti che in casa viola valgono quasi 90 milioni di euro. Ma le prestazione di alcuni di questi, hanno già reso le idee chiare a Pradè e i suoi collaboratori, che sono pronti a prendere fondi dalle casse viola per assicurarseli. In particolare si tratta di Nicolò Fagioli e Robin Gosens, entrambi in prestito con obbligo di riscatto condizionato.

La situazione di Fagioli

Il centrocampista arrivato dalla Juventus sarà obbligatoriamente viola in caso la Fiorentina dovesse qualificarsi a una coppa europea, ma i dirigenti viola vogliono assicurarselo a prescindere dalla cifra di 13,5 (+2,5 di bonus) milioni di euro concordata con i bianconeri.

E quella di Gosens

Il terzino tedesco, invece, sarà obbligatoriamente riscattato nel caso giochi più del 60% di partite stagionali (con più di 45 minuti in campo). Il numero definitivo delle gare sarà ovviamente determinato dal percorso viola in Conference. Al momento siamo a 51 partite che potrebbero diventare 54. A Gosens serviranno comunque 31-32 presenze per il riscatto dall'Union Berlino e al momento è a 26.