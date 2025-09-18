A Lady Radio ha parlato l'ex portiere della Lazio Nando Orsi, spaziando su vari argomenti di casa Fiorentina, tra campo e singoli.

‘Bisogna dare tempo a Pioli, anche se…’

“Aspetto sempre 7-8 partite per dare giudizi, serve dare tempo a Pioli. Per i primi 6 mesi, salvo disastri, non manderei via un allenatore. Non basta il ritiro per lavorare. Pioli è un allenatore importante, a Firenze ha lasciato bei ricordi anche se non sono mai propenso ai ritorni. Il Napoli è stato ingiocabile i primi 50 minuti con la Fiorentina, che però poi ha reagito sotto 0-3 ed è andata vicina a trovare il 2-3. La reazione c’è stata da parte della squadra di Pioli”.

‘Ero stupito che Nicolussi fosse ancora al Venezia’

“Mi meravigliavo di come Nicolussi Caviglia potesse essere ancora al Venezia, è bravo e ci sta bene dentro la Fiorentina, un centrocampista tecnico e di gamba. La Fiorentina ci guadagna rispetto a Cataldi, che comunque è un buon giocatore, Nicolussi però è più fresco, più dinamico. Oltre a Dzeko la Fiorentina ha preso anche Piccoli, che dà ulteriore varietà all’attacco, penso che vedremo spesso la squadra con le due punte".