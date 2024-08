Incontro in agenda tra Fiorentina e l'entourage di Terracciano: ecco quando può arrivare la firma sul rinnovo

Da poche ore è arrivato in città David De Gea, il nuovo portiere della Fiorentina. Un arrivo che porterà ad alcune uscite nel reparto, ma con tutta probabilità non quella di Pietro Terracciano.

Tra lunedì e martedì, infatti, è in programma un incontro tra la società viola e l'entourage dell'estremo difensore viola per il possibile rinnovo di contratto di un ulteriore anno rispetto all'accordo in scadenza nel giugno 2025. Lo scrive Alfredo Pedullà.