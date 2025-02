Il tecnico viola Raffaele Palladino ha parlato così della vittoria sul Lecce:

"Per noi questa era una partita importante, volevamo vincerla e l'abbiamo interpretata nella maniera giusta perché è stata meritata. Siamo partiti dalle cose semplici, come si fa nei momenti difficili, con un sistema di gioco nuovo, non era facile lavorare su questo in pochi giorni. I ragazzi sono sul pezzo, concentrati su tutto e cercano di fare quello che viene richiesto. Abbiamo creato tanto, il rammarico è non aver segnato altri gol, i ragazzi avevano bisogno di questa vittoria per poter ritrovare l'entusiasmo perso nelle ultime partite.

I giocatori seguono alla perfezione quello che viene richiesto, sono dalla mia parte, dalla parte della Fiorentina. I ragazzi ci ridono sopra quando parlate di giocatori che non mi seguono. E' stato detto che mettevo giocatori fuori ruolo, a noi queste cose non ci toccano, potevamo fare un secondo tempo migliore ma dobbiamo essere bravi a costruire sistemi di gioco nuovi, dobbiamo essere camaleontici.

Ndour e non Fagioli? Per giocare 3-5-2 c'era bisogno di una mezzala di gamba, Fagioli è un palleggiatore. Oggi avevamo solo 4 centrocampisti a disposizione, ho preferito metterlo nel secondo tempo per inserire qualità. Sta lavorando bene, sta crescendo, ora ci saranno tante partite e il nostro obiettivo ora è recuperare quelli che sono fuori.

Qualche fischio durante la partita? I tifosi è giusto che pretendano di più da noi, sotto il profilo del gioco perché nel secondo tempo potevamo fare meglio. Però noi abbiamo bisogno del nostro tifo, della nostra curva che ho sentito cantare. Sono quelli che ci trascinano e spingono ad andare più forte. I ragazzi hanno bisogno di una spinta in più, in settimana cerchiamo di fare un allenamento insieme a loro per creare un po' di entusiasmo perché ci aspetta un periodo di partite difficili. Vogliamo fare questi ultimi mesi alla grande e spingendo sull'acceleratore.

Kean e Gudmundsson? Gud non si è mai allenato con la squadra, lo devo ringraziare perché fino a ieri aveva fatto solo allenamenti a parte. Gli ho chiesto se se la sentiva di venire anche solo in panchina per cui lo ringrazio di cuore. Ora sta bene, lo recuperiamo per giovedì.

Moise ci auguriamo tutti che per giovedì sia a disposizione, oggi faccio i complimenti agli attaccanti che hanno fatto una grande gara per sostituirlo.

Paura nel gestire le vittorie? Le partite si vincono anche soffrendo e ci siamo messi lì a soffrire, a me piace anche vincere così. Oggi c'era bisogno di portare a casa i tre punti, non hanno mai tirato e abbiamo rischiato zero. Sull'aspetto dei miglioramenti, sicuramente nei secondi tempi non ci dobbiamo abbassare troppo".