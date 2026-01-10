Asse Fiorentina-Sampdoria: dopo Martinelli e l'interessamento per Viti, un terzo viola finisce nel mirino dei blucerchiati

Resta caldo l'asse tra Fiorentina e Sampdoria: dopo Martinelli, che ha raggiunto i blucerchiati in prestito, e l'interessamento dei liguri per Viti, vicino alla cessione, ci potrebbe essere una terza figura che percorre la stessa tratta.

Asse Genova-Firenze

Lo riporta TMW: proprio come Richardson e Viti, che sono in uscita, anche Kouame si sta allenando da solo, essendo considerato in uscita da Firenze. Già conclamato l'interesse di Girona e Valencia per l'ivoriano, ma attenzione alla suggestione Sampdoria, che tenta il classe 1997. Da capire la fattibilità dell'operazione.