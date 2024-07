Contatti tra Fiorentina ed Udinese per un centrocampista: c’è l’offerta viola

Spunta un nuovo nome per il centrocampo viola

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky, la Fiorentina avrebbe presentato un’offerta di 8 milioni all’Udinese per il centrocampista sloveno Sandi Lovric.

Società al lavoro

Contatti tra le due società per il calciatore classe ‘98: potrebbe essere Lovric l’operazione a sorpresa per il centrocampo della Fiorentina. Il calciatore ex Lugano è reduce dall’Europeo con la Slovenia e lo scorso anno ha segnato proprio alla Fiorentina al Franchi.