Ranieri verso il sì all'Italia. E in casa Fiorentina c'è fiducia sulla firma di Pioli in viola

Sembra esserci fiducia nelle stanze della FIGC per incassare il sì di Claudio Ranieri per il ruolo di CT della Nazionale per il post Spalletti. Una buona notizia per la Fiorentina, visto che il secondo nome opzionato dalla Federazione è quello di Stefano Pioli, in trattativa da giorni proprio con i viola.

L'opzione Pioli per la Nazionale è però al momento lontana e infatti, come riporta tuttomercatoweb.com, permane una certa fiducia da parte della Fiorentina di riuscire ad arrivare a concludere la firma dell'ex allenatore del Milan.