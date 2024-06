La stagione calcistica non è finita al Viola Park: l'impianto della Fiorentina ospiterà la poule Scudetto del campionato libico!

La Fiorentina ha terminato da oltre una settimana la stagione calcistica 2023/2024. Ma al Viola Park gli eventi sportivi non sono finiti. L'impianto di proprietà del club viola ospiterà un'inusuale fase finale.

Il Viola Park teatro del campionato libico

Secondo quanto riportato da Repubblica, il Viola Park ospiterà la poule Scudetto della quarantanovesima edizione della Prima Lega, ovvero il campionato della Libia! E non sarà l'unica struttura: nel girone all'italiana che deciderà l'assegnazione del titolo, gli altri due stadi coinvolti sono il Castellani di Empoli e l'Arena Garibaldi di Pisa.

Le ragioni dell'evento

Dietro a tale ‘strana’ scelta, si nascondono ragioni geopolitiche non di poco conto. Dalla guerra civile scoppiata nel 2011 in Libia, infatti, non si sono giocate quattro edizioni del campionato, mentre le tre successive non sono mai state concluse. Così da tre stagioni è stata presa la decisione di disputare le fasi finali all'estero: nel 2022 e nel 2023 in Tunisia, mentre quest'anno in Italia grazie all'accordo firmato da Giorgia Meloni e da Dbeibeh, primo ministro libico ad interim.