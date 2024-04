Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, è intervenuto all'interno della trasmissione Radio anch'io Sport, dove ha parlato anche del recupero di Atalanta-Fiorentina, partita rinviata a seguito del malore occorso all'ex dirigente viola, Joe Barone.

“Per la Lega Serie A, rinviare la partita è una scelta estrema - ha detto Casini - perché con i calendari intasati che abbiamo, ricalindarizzare le gare è un problema. Nel caso specifico, conoscevamo le condizioni di Barone e c'era la possibilità che potesse morire durante la partita, con i giocatori che avevano visto stare male il dirigente, per questo si è scelto di rimandare la gara”.

E poi: “Atalanta e Fiorentina stanno andando fortunatamente avanti nei loro rispettivi percorsi. Lo slot unico per il recupero entro la fine del campionato sarebbe il 22 maggio, ma se andassero avanti ulteriormente in Europa, stiamo ragionando su altre ipotesi. Nel caso che la Fiorentina fosse impegnata il 29 maggio nella finale di Conference League, il 2 giugno sarebbe la data giusta per la prosecuzione del campionato”.