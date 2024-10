A Roma non si placano le polemiche. Nel mirino il comportamento di Paredes e Dybala nel post partita contro la Fiorentina, ecco perché

Non si placano le polemiche in casa Roma dopo la batosta del Franchi, con i giallorossi usciti sconfitti dall'impianto di Campo di Marte per 5-1. Dopo le indiscrezioni su una pesante lite tra Juric e Mancini negli spogliatoi all'intervallo, adesso nel mirino c'è il comportamento di Paredes e Dybala nel post partita.

In particolare non sarebbero piaciute le risate che il centrocampista argentino avrebbe fatto uscendo dal campo di Firenze parlando con alcuni compagni e avversari dopo essere rimasto tutta la partita in panchina. Il connazionale Dybala, invece, ha messo un “mi piace” sibillino al post dell'ex compagno Bove, che celebrava il suo gol contro i giallorossi e tutto quello che comportava.