La sconfitta contro la Fiorentina potrebbe costare caro a Rudi Garcia: De Laurentiis riflette sull'esonero

Come riportato da Sky Sport, la sconfitta contro la Fiorentina per 3-1 al Diego Armando Maradona potrebbe costare caro a Rudi Garcia, criticato aspramente dall'ambiente partenopeo per la brutta prestazione contro la squadra di Italiano.

Aurelio De Laurentiis sta infatti riflettendo in queste ore sul possibile esonero dell'allenatore francese, arrivato a Napoli per sostituire il partente Luciano Spalletti.