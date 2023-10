Sportitalia sottolinea un particolare che non è sfuggito alle orecchie dei presenti al Diego Armando Maradona di Napoli, quando prima della partita contro la Fiorentina è rimbombato nell'impianto di Fuorigrotta "o sole mio" al posto dell'inno ufficiale della Serie A. Una scelta precisa della società partenopea, con De Laurentiis che sembra stia spingendo per cambiare l'inno e vorrebbe fisso la canzone napoletana.

“La Lega - scrive l'emittente sportiva - sta decidendo in queste ore se multare il Napoli. Intanto il braccio di ferro continua anche su un altro versante. La Supercoppa italiana di gennaio si giocherà, con nuova formula, a 4. Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina. De Laurentiis minaccia di non presentarsi a Riyad. Peccato che la Lega, quindi i club, per quell'evento incasserà 23 milioni di euro”