Tutto fatto per Dzeko alla Fiorentina: il Fenerbahce non ha potuto salutarlo adeguatamente per via dei tifosi in contestazione

Nonostante gli ottimi risultati ottenuti con la maglia del Fenerbahce, il prossimo acquisto della Fiorentina Edin Dzeko non si è lasciato in maniera idilliaca coi tifosi turchi. Non sono bastati nemmeno i 14 gol segnati e il contributo al secondo posto in campionato ottenuto dai gialloblù, come riporta il Daily Mail.

Era tutto pronto per l'ultimo saluto di Dzeko e Tadic, i due esperti giocatori che lasceranno il club turco in questa sessione di mercato. I due avrebbero dovuto ricevere due targhe commemorative davanti allo stadio, ma non se n'è fatto di nulla per paura dei disordini dei tifosi, che ad inizio mese avevano fatto sentire la propria rabbia verso la società. Nelle parole di Tadic: “Abbiamo deciso insieme io ed Edin, non volevamo danneggiare l'immagine del Fenerbahce. Ci dispiace perché i tifosi ci hanno sempre sostenuto, ma l'atmosfera non è molto favorevole al momento. Ecco perché è stato meglio fare così”