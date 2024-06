"Gaetano può giocarsi le sue carte nel Napoli, è perfetto per Conte. Ma in caso contrario..."

Nelle scorse ore il nome di Gianluca Gaetano è stato accostato alla Fiorentina, in virtù del fatto che - secondo fonti vicine alle vicende partenopee - sarebbe stato richiesto direttamente da Raffaele Palladino.

“Gaetano perfetto per Conte”

Sul conto di Gaetano si è espresso a Radio Punto Nuovo il suo ex allenatore nella Primavera del Napoli Giampaolo Saurini: “Può e deve giocarsi le sue chances nella sua squadra del cuore, ne ha tutte le capacità. Tra l'altro secondo me ha nelle sue corde il livello di calcio che chiede Conte. Poi, chiaramente, se non dovesse essere così è giusto che vada altrove per crescere”.

“Ecco cosa gli consigliai”

“Gli avevo consigliato già da tempo - ha aggiunto - di andare via per fare esperienza, e infatti a Cagliari ha trovato spazio. Mi dispiace che Spalletti non lo abbia chiamato tra i pre-convocati, ma capisce che la scelta era ampia e qualcuno d'altronde deve rimanere a casa”.