Di Marzio: "Contatti positivi tra Fiorentina e Juventus. Domani potrebbe essere il giorno della chiusura per Arthur"

Passi in avanti verso la concretizzazione del passaggio del centrocampista Arthur Melo dalla Juventus alla Fiorentina. Sono quelli che si sono registrati in queste ore e che vengono sottolineati dal giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio, il quale sui propri social ha scritto: “Si avvicina la conclusione della trattativa che porterà Arthur Melo alla Fiorentina. Contatti positivi tra il club viola e la Juventus per trovare l'accordo sul costo del prestito, sul prezzo del diritto di riscatto e sul contributo del club bianconero all'ingaggio del giocatore”.

Sono attese novità a brevissimo giro di posta: “Oggi ci sarà un nuovo appuntamento telefonico tra le parti e domani, martedì 18 luglio, potrebbe essere il giorno della chiusura”.