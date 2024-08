A Grosseto l'esordio di Colpani... ma Palladino lascia a casa quasi tutti i titolari della partita di ieri

E' una rosa cortissima quella con cui la Fiorentina si presenta Grosseto per l'amichevole di questa sera. Se da una parte ci sarà l'esordio di Andrea Colpani, dall'altra spiccano numerose assenze di giocatori che Palladino non ha portato nemmeno in panchina, dove però torna Beltran.

Tanti rimasti a Firenze

Terracciano, Ranieri, Comuzzi, Biraghi, Parisi, Dodò, Mandragora, Sottil, Ikoné e Kean non sono presenti allo stadio Carlo Zecchini. Nessuna motivazione particolare dietro alla scelta di Palladino, se non quella di dare un po' di riposo ai giocatori che ieri hanno giocato contro il Montpellier.