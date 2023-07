Corriere dello Sport-Stadio: Commisso pronto a chiudere

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo stamani sulla Fiorentina: “Viola, il giorno di Arthur”. Sottotitolo: “Commisso pronto a chiudere: solo dettagli da limare”. Sommario: “Il nuovo regista potrebbe arrivare a Firenze in 48 ore Prestito con diritto di riscatto: il 50% dell’ingaggio sarà garantito dai bianconeri Biraghi: Chiuderò qui la mia carriera”.

A pagina 24 aperura per: “Fiorentina l’affondo per Arthur”. Sottotitolo: “Il club viola e la Juve sono al lavoro per definire le quote spettanti sull’ingaggio del centrocampista”.

In taglio basso infine c'è: “Biraghi: Vorrei chiudere qui la mia carriera”.