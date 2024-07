La Nazione: Kean e Valentini con sei mesi di distanza

Sulla prima pagina del QS de La Nazione: "Ciclone Kean: Vi darò gioie. Preso Valentini". A pagina 4 in taglio alto: "La presentazione dell'attaccante. ‘Sono Kean, mi manda Vlahovic, Palladino tecnico perfetto per me. Firenze? Era quello che cervavo’. A pagina 5 in taglio alto: "Visite e firma sul contratto. Valentini sì, ma da gennaio. L'ipotesi di un indennizzo". Di spalla: “Grappa doc, pernici e sedute a 39 gradi. Questo è vero amore”.