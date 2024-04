Firenze rende omaggio al presidente della Soka Gakkai Internazionale: tra i presenti anche Roberto Baggio - FOTO

Questa mattina il Comune di Firenze ha intitolato una piazza del territorio comunale a Daisaku Ikeda: un omaggio al maestro buddista e presidente della Soka Gakkai Internazionale, costruttore di pace (1928-2023), scomparso lo scorso novembre. La cerimonia si è svolta stamattina alle ore 12 in via Reginaldo Giuliani 562, nella rotonda in corrispondenza degli arrivi da Firenze e da Sesto Fiorentino.

Oltre ai rappresentanti delle istituzioni cittadine - con il Sindaco Nardella, l’assessore ai rapporti con le confessioni religiose Maria Federica Giuliani e il presidente dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai Alberto Aprea - questa questa mattina si è presentato anche un altro ospite speciale.

Stiamo parlando di Roberto Baggio, legato all’istituto buddista fiorentino, sin dai tempi della sua avventura con la maglia della Fiorentina. Un legame che il Divin Codino non ha mai rinnegato: "Io ero un ragazzino e in questo negozio di dischi a Firenze conobbi il mio amico Maurizio Boldrini, lui nella sua sensibilità e nella sua saggezza capì subito che non ero particolarmente felice, e mi aiutò a capire certe cose. - Ha raccontato tempo fa in un’intervista a FanPage - Ma anche io all'inizio ero molto sulla difensiva, e intanto uscivano i primi articoli che dicevano che avevo aderito per ‘moda'. Io invece ho avuto la possibilità di guardarmi dentro”.

