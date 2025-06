Fisco, mercato e uomo in più: le situazioni da risolvere per avere il sì di Pioli

La Fiorentina continua a trattare con Stefano Pioli il futuro della panchina viola.

Contratto e mercato

Detto del contratto, il club viola e il tecnico stanno ragionando sulla base di un triennale da 3 milioni a stagione, e stabilito che la nuova rosa dovrà girare su giocatori che il tecnico ritiene indispensabili per affrontare il tris di competizioni, l'operazione può rischiare tempi più lunghi per una serie di situazioni.

Il fisco

La prima è legata alla posizione fiscale dell'allenatore. Bisogna arrivare ad inizio luglio per non avere problemi (nessuna delle parti in causa). Prima le parti potranno collaborare assieme, ma le nozze vere e proprie sono rimandate a quei giorni.

Nuovo dirigente

Altra situazione da risolvere: la figura, ovvero il dirigente, che Pioli chiede alla Fiorentina come punto di raccordo fra la squadra, il gruppo, lo spogliatoio e la direzione del club. Tipo Oriali al Napoli, o Vialli nella Nazionale di Mancini.

A riportare queste notizie stamani è La Nazione.