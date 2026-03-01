I convocati della Fiorentina per l'Udinese: diverse assenze di peso per Vanoli. E Gosens...

La Fiorentina ha diramato le convocazioni ufficiali per la sfida contro l'Udinese. Vanoli è costretto a rinunciare a diverse pedine importanti per una partita che potrebbe rivelarsi cruciale per la lotta salvezza.

Gli assenti

La partita di Conference League ha mietuto diverse “vittime” fra le fila dei calciatori viola. Non potranno scendere in campo causa infortunio il portiere Lezzerini e, soprattutto, l'ala Solomon. Assente anche Dodo per la squalifica rimediata contro il Pisa. Sarà del match nonostante la grande botta rimediata nell'ultima partita Robin Gosens. Il terzino tedesco presumibilmente non partirà titolare, ma in caso di ingresso potrebbe indossare una maschera di protezione.

L'elenco completo

Questa la lista dei convocati: BALBO VIEIRA Luis Francisco, BRESCIANINI Marco, CHRISTENSEN Oliver (P), COMUZZO Pietro, DE GEA QUINTANA David (P),FABBIAN Giovanni, FAGIOLI Nicolò, FAZZINI Jacopo, FORTINI Niccolò, GOSENS Robin Everardus, GUDMUNDSSON Albert, HARRISON Jack Davi, KEAN Moise Bioty, KOUADIO Eddy Nda Konan, LEONARDELLI Pietro (P), MANDRAGORA Rolando, NDOUR Cher, PARISI Fabiano, PICCOLI Roberto, PONGRAČIĆ Marin, RANIERI Luca, RUGANI Daniele.