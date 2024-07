Sembrava una buona soluzione per la Fiorentina a inizio mercato, nonostante la retrocessione con il Frosinone: e invece Marco Brescianini potrebbe finire non all'Atalanta, ma bensì al Napoli. Secondo Tmw nelle ore scorse c'è stato un incontro tra il suo agente Riso e il ds del Napoli, Manna. Il club partenopeo potrebbe essere dunque la destinazione del centrocampista classe 2000.