Un ritorno al passato per Bonaventura

Un ritorno al passato per Giacomo Bonaventura, che dopo essere tornato in Nazionale dopo ben 3 anni dall'ultima volta, ha deciso un numero di maglia per la sfida di stasera contro Malta del tutto significativo.

Il centrocampista della Fiorentina, che in viola veste il numero 5, ha scelto di indossare la maglia numero 8. Una divisa speciale per lui, visto che è l'8 è il primo numero vestito da lui nella Primavera dell'Atalanta ormai nel lontano 2007 (e mai più indossato a livello di club). Lo stesso numero che lo ha già accompagnato anche in azzurro per le sue esperienze in Nazionale nel triennio 2016-2018. Biraghi, invece, indosserà come di consueto la numero 4.

