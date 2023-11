Sensazioni tutt'altro che positive da Manchester. Le perplessità dello United sono già tante, Amrabat e un riscatto in bilico

Dopo aver lasciato la Fiorentina, il centrocampista del Manchester United Sofyan Amrabat ha dovuto affrontare numerose difficoltà in questo avvio di stagione. I Red Devils sono in crisi, di gioco e di vittorie, con un Ten Hag tutt'altro che convincente e tenuto sotto osservazione.

In questa situazione, sono tanti i giocatori dello United sottotono. In particolare, il Mirror si sofferma proprio su Amrabat. Un po' per le superlative prestazioni nel Mondiale in Qatar, un po' per essere già stato allenato da Ten Hag in patria, le aspettative sull'ex centrocampista della Fiorentina erano altissime. Eppure, non ha fatto chissà quanto per guadagnarsi il posto in campo e uscire dalla panchina.

Le perplessità del Manchester United sono già tante, in relazione al futuro del marocchino. Amrabat, intanto, dovrà invertire forzatamente la rotta; alle condizioni attuali, è impossibile garantirgli un lungo contratto dalle parti di Old Trafford.