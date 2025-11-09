Elmetto in testa e pedalare: il metodo anti retrocessione del nuovo tecnico della Fiorentina

Intensità, motivazioni, innalzamento della fiducia e abitudine alla battaglia, così Repubblica in edicola questa domenica mattina. Le prime 48 ore alla Fiorentina di Paolo Vanoli si sono concentrate molto su questi aspetti.

Obiettivo? Subito i tre punti

Per incidere in maniera più approfondita dal punto di vista tattico servirà ovviamente maggiore tempo. Le squadre che sono appena diventate dirette concorrenti per la salvezza continuano a muovere la classifica, tanto che anche con un pareggio oggi pomeriggio la Fiorentina rimarrebbe ultima da sola.

E vai di… elmetto

Il metodo Vanoli è appena agli inizi, ma qualcosa già si può vedere dagli allenamenti: più lunghi e intensi, carattere forte e chiarezza nel far calare la squadra nella nuova dimensione. Una formazione che deve totalmente prendere coscienza di essere in lotta per evitare la retrocessione. Elmetto in testa quindi; per la bellezza l’appuntamento è spostato in avanti. La squadra deve alzare i ritmi e correre di più. Sono questi i mantra del nuovo tecnico della Fiorentina.