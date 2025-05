Ex centrocampista della Fiorentina, lo spagnolo Joan Verdù ha parlato a Radio Bruno in vista della decisiva sfida di Conference League contro il Betis. Oggi l'ex calciatore viola allena una squadra giovanile del Girona e gioca in Kings League.

‘Kean può fare la differenza, i viola devono andare in verticale’

“Sarà una partita molto diversa dall'andata. Il Betis ha calciatori a cui piace molto tenere il pallone e aspetterà un po' di più la Fiorentina, per gli spagnoli forse è anche meglio questo tipo di atteggiamento. Credo che il giocatore che possa fare la differenza sia Kean, non c'è Diego Llorente nel reparto arretrato ma il Betis ha ottimi difensori come Natan e Bartra, che stanno facendo molto bene. Se la Fiorentina riesce ad andare in verticale con insistenza può mettere in difficoltà il Betis”.

‘I lavori incidono sull’ambiente rispetto ai miei tempi'

“I tifosi della Fiorentina si sentono molto e danno tantissimo ai calciatori, l'ambiente viola è in grado di far la differenza. Certo i lavori incidono rispetto al mio tempo, questo va detto, però il clima può essere un fattore. Anche il Betis comunque ha tifosi molto calorosi. Il gol all'Atalanta lo ricordo bene, il passaggio che mi fece Kalinic fu stupendo”.